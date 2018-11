Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Einbruch in Wertstoffsammelstelle

In der Zeit von Dienstag, 13. November 2018, 18.00 Uhr, bis Freitag, 16. November 2018, 08.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Kassenhaus einer Wertstoffsammelstelle an der Sütholter Straße ein. Es wurde jedoch offensichtlich nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Goldenstedt - Wohnwagen entwendet

Am 16. November 2018 entwendeten unbekannte Täter einen Wohnwagen, der auf dem Gelände eines Kfz-Handels an der Straße Bei der Ziegelei geparkt war. Der Wohnwagen muss mit einem Pkw oder einem anderen Kraftfahrzeug abtransportiert worden sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) und die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Bakum - Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 15. November 2018, 21.00 Uhr, bis zum 16. November 2018, 04.00 Uhr, brachen unbekannte Täter den Tankdeckel einer Sattelzugmaschine auf, die auf einem Parkplatz an der Harmer Straße geparkt war. Anschließend wurden etwa 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschmierten am 15. November 2018 in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr ein Mehrfamilienhaus an der Oyther Straße mit schwarzer Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 16. November 2018 kam es gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Im Hofe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Polo eines 30-jährigen Dammers. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell