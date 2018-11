Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Europaletten entwendet

Am 16. November 2018 entwendeten unbekannte Täter gegen 02.00 Uhr 15 Europaletten von einem Firmengelände an der Industriestraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) oder die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

