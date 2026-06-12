Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Wegen Beleidigung in die Justizvollzugsanstalt

Pomellen (ots)

Eine 57- jährige Polin wurde gestern Vormittag im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen zu Polen auf der BAB 11 am ehemaligen Grenzübergang Pomellen in einem Flix-Bus festgestellt und kontrolliert. Zur Kontrolle legte die Frau ihre gültige polnische ID-Karte vor. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Beleidigung. Die Frau war zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500,00 Euro sowie Kosten in Höhe von 81,00 Euro verurteilt worden. Ersatzweise war eine Freiheitsstrafe von 60 Tagen festgelegt. Die geforderte Geldstrafe/Kosten konnte sie nicht zahlen. Es erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Bützow.

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