BPOLI PW - GdpD POM: 12 unerlaubt eingereiste Somalier nach Schleusung auf der Insel Usedom in Gewahrsam genommen

Pasewalk / Zirchow (Insel Usedom) (ots)

Dank eines Bürgerhinweises konnten in enger Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei gestern Abend gegen 19:30 Uhr acht männliche Personen in Gewahrsam genommen werden. Die Personen, die fußläufig ohne Reisepässe oder sonstige aufenthaltslegitimierende Dokumente für das Bundesgebiet in der Ortslage Zirchow angetroffen wurden, waren somalischer Herkunft. Im Rahmen der weiteren Nachsuche konnten durch Kräfte der Landespolizei weitere vier somalische Staatsangehörige aufgegriffen werden. Die 12 Somalier, von denen nach ersten Erkenntnisse elf Minderjährige im Alter von 15-17 Jahre waren, reisten nach eigenen Angaben über die Belarus-Route nach Deutschland. Die weiteren Ermittlungen laufen noch. Die Minderjährigen sollen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das Jugendamt Vorpommern Greifswald übergeben werden, der 24jährige Somalier, der ein Schutzersuchen stellte, an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung.

