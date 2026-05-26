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BPOL-KI: Vermummter bewirft Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

BPOL-KI: Vermummter bewirft Zug - Bundespolizei sucht Zeugen
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Lübeck-Kücknitz (ots)

Am Freitag den 22.05.2026 bewarf eine vermummte Person einen anfahrenden Regionalexpress am Haltepunkt Lübeck-Kücknitz mit einem Stein. Die Windschutzscheibe nahm erheblich Schaden. Die Person entkam dabei unerkannt. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 15:44 Uhr fällt dem Triebfahrzeugführer des aus Travemünde kommenden RE 8 (RE 11425) bei Einfahrt in den Haltepunkt Lübeck-Kücknitz eine vermummte Person am Ende des Bahnsteigs auf. Kurz nach Beginn der Weiterfahrt in Richtung Lübeck Hauptbahnhof rückte die Person dann die schwarze Maske zurecht und warf unvermittelt mit Wucht einen Stein auf die Windschutzscheibe des Regionalexpresses. Der Aufprall sorgte für erheblichen Schaden, in dem die Scheibe auf einer Fläche von ca. 0,3 m² splitterte. Der oder die Täterin flüchtete im Anschluss unerkannt vom Haltepunkt. Weitere Tathinweise konnten zunächst nicht ermittelt werden. Das Triebfahrzeug musste nach Ankunft im Bahnhof Lübeck ausgesetzt werden. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen. Wer etwas zum Tatgeschehen mitteilen oder sonstige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, meldet sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kiel unter: Tel.: 0431/98071-0 oder per Mail: bpoli.kiel@polizei.bund.de

Rückfragen bitte an:

- André Fischer / Bundespolizeiinspektion Kiel: presse.kiel@polizei.bund.de Tel.: 0431/ 98071-119

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel
Pressestelle
André Fischer
Telefon: 0431/ 980 71 - 119
E-Mail: presse.kiel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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