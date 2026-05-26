BPOL-KI: Vermummter bewirft Zug - Bundespolizei sucht Zeugen
Lübeck-Kücknitz (ots)
Am Freitag den 22.05.2026 bewarf eine vermummte Person einen anfahrenden Regionalexpress am Haltepunkt Lübeck-Kücknitz mit einem Stein. Die Windschutzscheibe nahm erheblich Schaden. Die Person entkam dabei unerkannt. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen.
Gegen 15:44 Uhr fällt dem Triebfahrzeugführer des aus Travemünde kommenden RE 8 (RE 11425) bei Einfahrt in den Haltepunkt Lübeck-Kücknitz eine vermummte Person am Ende des Bahnsteigs auf. Kurz nach Beginn der Weiterfahrt in Richtung Lübeck Hauptbahnhof rückte die Person dann die schwarze Maske zurecht und warf unvermittelt mit Wucht einen Stein auf die Windschutzscheibe des Regionalexpresses. Der Aufprall sorgte für erheblichen Schaden, in dem die Scheibe auf einer Fläche von ca. 0,3 m² splitterte. Der oder die Täterin flüchtete im Anschluss unerkannt vom Haltepunkt. Weitere Tathinweise konnten zunächst nicht ermittelt werden. Das Triebfahrzeug musste nach Ankunft im Bahnhof Lübeck ausgesetzt werden. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen. Wer etwas zum Tatgeschehen mitteilen oder sonstige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, meldet sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kiel unter: Tel.: 0431/98071-0 oder per Mail: bpoli.kiel@polizei.bund.de
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