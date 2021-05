Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei nimmt jugendlichen Intensivtäter im Hauptbahnhof Kiel fest - Zuführung in die Jugendanstalt

Kiel (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntag (30.05.2021) einen von der Staatsanwaltschaft Kiel gesuchten Intensivtäter festgenommen. Die Beamten kontrollierten den 17-Jährigen im Kieler Hauptbahnhof. Bei der Kontrolle konnte der junge Mann keine Ausweispapiere vorlegen. Die Überprüfung seiner mündlich gemachten Personalien im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Kiel zur Festnahme aufgrund eines Haftbefehls wegen räuberischer Erpressung. Bei dem Mann handelt es sich um einen jugendlichen Intensivtäter. Er wurde aus einer Fachklinik wegen disziplinarischen Gründen entlassen und anschließend sofort wieder straffällig. Aufgrund der Wiederholungsgefahr wurde er durch die Beamten der Bundespolizei gemäß Haftbefehl zur Sicherungshaft festgenommen. Im Laufe des Vormittags wurde er dem Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt und anschließend durch die Bundespolizei in die Jugendanstalt Schleswig eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell