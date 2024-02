Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Begegnung in der 2. Bundesliga FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig- Bundespolizei zieht positive Bilanz-

Hamburg (ots)

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei, sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 18.02.2024 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 200 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz.

"Die Bundespolizei hatte sich personell auf einen Einsatz zu dieser Spielbegegnung eingestellt, da das Fanverhältnis zwischen den Fangruppierungen der Vereine als feindschaftlich einzustufen war und szenetypische Auseinandersetzungen jederzeit bei Aufeinandertreffen zu erwarten waren."

Das Millerntorstadion war nach hiesigem Sachstand mit über 29.500 Zuschauern ausverkauft. Die An- und Abreisephase verlief unter polizeilichen Lenkungs- und Begleitmaßnahmen im bahnpolizeilichen Bereich störungsfrei. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gab es keine besonderen Vorkommnisse.

"Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei ging vollends auf. Durch die Begleitung (Kräfte Bundes-und Landespolizei Hamburg) der Risiko-Fans in der Abreisephase wurden mögliche Konfrontationen verhindert. Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB AG verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut." Hinweis: Die Pressestelle ist am Montag ab 08.00 Uhr für Rückfragen wieder erreichbar. RC

