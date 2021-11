Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann gibt Verlustanzeige bei der Bundespolizei auf- Festnahme am Hamburger Hauptbahnhof-

Am 12.11.2021 gegen 10.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.73) am Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor erschien der deutsche Staatsangehörige in der gemeinsamen Sicherheitswache der Bundes- und Landespolizei, um den Verlust seines Personalausweises anzuzeigen.

Die anschließende Überprüfung der Personaldaten durch einen Bundespolizisten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme und zwei weitere Fahndungsnotierungen. Der Verurteilte wurde seit Anfang August 2021 mit einem Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Der Mann hatte eine Geldstrafe + Verfahrenskosten in der Höhe von 3500 Euro nicht gezahlt und hat noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen zu verbüßen.

Weiterhin bestehen gegen den Gesuchten zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

