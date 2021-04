Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahnstation Hammerbrook: Fahrzeug eines Paketzustellers bleibt unter Treppenaufgang stecken

Hamburg (ots)

Am 12.04.2021 gegen 18.00 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Bundespolizei über einen Unfall am S-Bahnhaltepunkt Hammerbrook informiert. Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei erreichte umgehend den Einsatzort. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten ein Fahrzeug eines Paketzustellers auf dem Fußweg unter einem Treppenaufgang zum Bahnsteig feststellen. Der Fahrzeugführer (m.28) hatte offensichtlich versucht, auf dem Fußweg unter dem Treppenaufgang hindurch zu fahren und ist dann mit dem Kastenaufbau des Fahrzeuges am Unterbau der Personentreppe stecken geblieben. Der Unfallbereich wurde durch Mitarbeiter der DB-Sicherheit abgesperrt. Ein angeforderter Pannendienst ließ Luft aus den Fahrzeugreifen ab. Anschließend konnte das Fahrzeug unter dem Treppenaufgang herausgefahren werden.

Ein Notfallmanager der DB wurde angefordert, um die Statik des Treppenaufgangs nach der Bergung des Fahrzeugs zu überprüfen. Die Schadenshöhe bleibt zu ermitteln. Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf den S-Bahnverkehr; Personen kamen nicht zu Schaden. Die Personalien des Fahrers wurden festgestellt, die weiteren Maßnahmen (ggf. Einleitung OWI-Verfahren) werden zuständigkeitshalber von der Polizei Hamburg übernommen.

