Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Bundespolizeidirektion Hannover - Zugriff gegen die organisierte Eigentumskriminalität

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Bremen (ots)

Die Bundespolizeidirektion Hannover hat am heutigen Tag (5. Mai 2026) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Verden Einsatzmaßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Eigentumskriminalität durchgeführt.

Hierbei konnten - unter der operativen Leitung der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Hamburg - ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten sowie sieben Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden. Der örtliche Schwerpunkt des Einsatzes lag im Stadtgebiet Bremen.

Der deutsch-bulgarische Beschuldigte steht im Verdacht, im Großraum Bremen mehrere Lenkräder samt Airbags von einem Transportzug mit hochwertigen Neufahrzeugen gestohlen und im Anschluss zum Verkauf angeboten zu haben. Der verursachte Gesamtschaden beträgt ca. 180.000 Euro.

Die Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Verden bezogen sich auf den Wohnsitz des Beschuldigten sowie die von ihm genutzten Garagen und Kraftfahrzeuge. Als Beweismittel konnten während des heutigen Einsatzes der Bundespolizei diverse Beweismittel sichergestellt werden, darunter fünf Lenkräder, mehrere Mobiltelefone und Tablet-PCs. Zudem stellten die Einsatzkräfte ein Kfz. Mercedes-Benz E-Klasse 350d, Schlagringe, Messer und Bargeld im Wert von rund 40.000 EUR sicher. Weiterhin wurden ca. 300 Liter Kraftstoff, mehrere Kfz.-Kennzeichenschilder und Sturmhauben festgestellt.

Durch die Auswertung des beschlagnahmten Beweismaterials erhofft sich die ermittlungsführende Dienststelle der Bundespolizei neben der beweissicheren Strafverfolgung weitere Ansatzpunkte für mögliche beteiligte Personen, um die organisierte Eigentumskriminalität nachhaltig einzudämmen.

Zum Hintergrund der Maßnahmen erklärte der Einsatzleiter der Bundespolizei, Helgo Martens: "Durch unseren heutigen Einsatz können wir in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Verden den Beschuldigten der beweissicheren Strafverfolgung zuführen und die neu gewonnenen Erkenntnisse in das Ermittlungsverfahren einbringen. Es ist darüber hinaus anzunehmen, dass es durch unseren Einsatz ebenfalls gelungen ist, weitere gleichgerichtete Straftaten des Beschuldigten zu verhindern."

Die Ermittlungen, welche zum heutigen Einsatz führten, werden durch die Bundespolizei in Bremen sowie Hamburg bereits seit Anfang Oktober 2025 geführt. Inhaltlich richtet sich das Verfahren auf den Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie gewerbsmäßiger Hehlerei.

Bei den heutigen Maßnahmen in Bremen kamen verschiedene spezialisierte Kräfte der Bundespolizei zum Einsatz. Darunter befanden sich Polizisten und Polizistinnen der Bundesbereitschaftspolizei, Diensthundeführende, Angehörige der mobilen Fahndungseinheit sowie der Entschärfungsdienst der Bundespolizeidirektion 11.

Für weitere Auskünfte ist die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Verden zu kontaktieren.

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