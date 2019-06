Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Frankfurter Bundespolizisten nahmen am Wochenende zwei mit Haftbefehl gesuchte Personen fest. In beiden Fällen konnten die Gesuchten ihre Geldstrafen bezahlen und die Reise fortsetzen.

Freitagnachmittag gegen 14 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei die Beifahrerin eines in Richtung Polen fahrenden Pkw am Grenzübergang Stadtbrücke. Die Überprüfung der Frau ergab, dass die Staatsanwaltschaft Bremen im November 2017 einen Haftbefehl gegen sie erließ. Das Amtsgericht Bremen-Blumenthal verurteilte sie wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bzw. 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Die 31-jährige polnische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe begleichen und ihre Reise im Anschluss fortsetzen.

Die zweite Feststellung gelang den Bundespolizisten Samstagabend gegen 20:30 Uhr bei der Kontrolle eines Pkw mit polnischen Kennzeichen ebenfalls am Grenzübergang Stadtbrücke. Die Staatsanwaltschaft Bochum erließ gegen den 25-jährigen Mitfahrer im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl. Das Amtsgericht Herne verurteilte den ukrainischen Staatsangehörigen im Dezember 2018 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 300 Euro bzw. 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Auch er konnte die geforderte Geldstrafe an Ort und Stelle begleichen und seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell