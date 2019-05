Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisender zeigt Zivilcourage - Graffiti-Sprayer gefasst

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Als am Sonntagnachmittag zwei junge Männer eine S-Bahn besprühten, schritt ein Fahrgast ein und wählte den Notruf. Alarmierte Polizisten konnten die Tatverdächtigen in der Nähe des Bahnhofs Rahnsdorf stellen.

Zwei 19-jährige deutsche Staatsgehörige besprühten gegen 15:30 Uhr die Innenverkleidung eines Zuges der Linie S3. Ein 21-jähriger Reisender sprach die Täter daraufhin an. Beim Ausstieg am S-Bahnhof Wilhelmshagen nötigten die Sprayer den Zeugen weitere Maßnahmen zu unterlassen und bedrohten ihn mit einer Glasflasche. Anschließend flüchteten die Männer vom Bahnhof.

Alarmierte Kollegen der Berliner Polizei und der Bundespolizei fahndeten im Umfeld des Bahnhofs nach den Tatverdächtigen. Eine Streife der Polizei Berlin fasste die beiden schließlich an der Bahnstrecke kurz vor dem Bahnhof in Rahnsdorf und übergab sie an die Bundespolizei.

Gegen die strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getretenen Heranwachsenden leiteten die Beamten der Bundepolizei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und entließen die Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

