Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gewalttätige Übergriffe am S-Bahnhof

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

In der Nacht zum Ostersonntag griffen Unbekannte drei junge Männer und deren drei Begleiterinnen am S-Bahnhof Schöneweide an.

Kurz nach 2 Uhr gerieten die beiden Personengruppen zunächst in einer S-Bahn der Linie S46 aufgrund beleidigender Äußerungen aneinander. Beim Halt am S-Bahnhof Schöneweide wollte eine Gruppe daraufhin die S-Bahn verlassen, um weiteren Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Die anderen Personen folgten ihnen jedoch und gingen bereits während des Ausstieges mit Schlägen und Tritten auf drei junge Männer los. Einer der Angreifer soll dabei ein Messer aus seiner Jackentasche gezogen haben.

Nachdem die Angriffe sich bis zum Bahnhofsvorplatz fortsetzten, ergriffen die drei jungen Frauen die Flucht in einen bereitstehenden Bus. Einer der Angreifer warf daraufhin eine Flasche gegen den Bus und zerstörte dadurch eine Fahrgastscheibe. Ein Splitter traf dabei eine 17-Jährige im Bereich der Augenbraue. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt zurück in den Bahnhof.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und ist nun auf der Suche nach den unbekannten Angreifern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder der Identität der unbekannten Angreifer machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Die Ermittlungen bezüglich der zerstörten Fahrgastscheibe des Busses werden zuständigkeitshalber durch die Polizei Berlin geführt.

