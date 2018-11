BPOLD-B: Reisende sexuell belästigt

Berlin - Tempelhof/Schöneberg (ots) - In der Nacht zu Sonntag belästigte ein 22-jähriger Mann eine 54-Jährige am Bahnhof Berlin Südkreuz. Ein 19-Jähriger zeigte Zivilcourage und ging dazwischen.

Gegen 0:30 Uhr befand sich der 22-jährige Deutsche auf dem Bahnsteig und wartete gemeinsam mit weiteren Reisenden auf eine S-Bahn der Linie S25. Noch vor der Einfahrt des Zuges begab sich der junge Mann zu einer 54-jährigen Berlinerin, berührte sie von hinten an der Taille und hielt sie fest. Darüber hinaus beschimpfte er die Frau und bot ihr Geld für Geschlechtsverkehr an. Als der 22-Jährige seine Belästigungen beim Einstieg in die S-Bahn fortführte, wurde ein 19-Jähriger darauf aufmerksam und ging dazwischen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Handgemenge woraufhin der 22-Jährige durch einen Faustschlag des 19-jährigen Deutschen am Mund verletzt wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Polizei kontrollierten die Beteiligten kurze Zeit später am S-Bahnhof Lichterfelde Ost.

Bundespolizisten übernahmen zuständigkeitshalber den Sachverhalt und leiteten gegen die Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung ein. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der alkoholisierte 22-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv und wehrte sich gegen die Mitnahme zur Dienststelle. Da der junge Mann die freiwillige Atemalkoholkontrolle verweigerte, ordnete eine Richterin eine Blutentnahme an. Die Beamten leiteten zudem ein weiteres Strafverfahren gegen den 22-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell