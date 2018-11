BPOLD-B: Verbotene Pyrotechnik aufgefunden

Frankfurt (Oder) (ots) - Bundespolizisten stellten Sonntagmittag die Einfuhr verbotener Pyrotechnik auf der Bundesautobahn 12 fest.

Gegen 14 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ein in Richtung Berlin fahrendes Auto mit deutschen Kennzeichen an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) - Mitte. Bei der Überprüfung der drei Insassen im Alter von 36, 45 und 49 Jahren und des Fahrzeugs fanden die Beamten 280 Böller und eine Feuerwerksbatterie ohne die erforderlichen Prüfzeichen für die Einfuhr nach Deutschland. Die Männer gaben an, die Pyrotechnik zuvor in Polen gekauft zu haben.

Die Bundespolizei beschlagnahmte die aufgefundene Pyrotechnik und leitete gegen die drei Rumänen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

