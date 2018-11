BPOLD-B: Jugendgruppe randaliert am S-Bahnhof - Zeugen gesucht

Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots) - Mittwochabend randalierte eine Jugendgruppe am S-Bahnhof Lichterfelde West. Bundespolizisten nahmen zwei tatverdächtige 15-Jährige kurz darauf fest.

Gegen 19 Uhr soll die siebenköpfige Personengruppe am S-Bahnhof Lichterfelde West mehrere Scheiben auf dem Bahnsteig sowie an einer eingefahrenen S-Bahn zerschlagen haben. Anschließend flüchteten die Personen vom Tatort. Nach einem Bürgerhinweis kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei kurze Zeit später zwei Jugendliche in der Nähe des Bahnhofs. Die beiden 15-jährigen Deutschen bestritten zwar ihre Anwesenheit am Tatort, wurden aber durch einen weiteren Zeugen wiedererkannt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und stellten einen Nothammer am Tatort sicher. Die Einsatzkräfte übergaben die beiden Jugendlichen nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder der Identität der beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

