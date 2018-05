BPOLD-B: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann

Frankfurt (Oder) (ots) - Frankfurter Bundespolizisten nahmen Mittwochabend einen verurteilten Straftäter auf der Bundesautobahn 12 fest.

Gegen 19:45 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen in Richtung Berlin fahrenden Pkw Chrysler an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte. Bei der Überprüfung eines 28-jährigen Insassen stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Hannover bereits im Oktober 2014 einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Der Pole wurde im Februar 2014 wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall zu einer Geldstrafe in Höhe von 700 Euro oder 35 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Da der 28-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten ihn Beamte am Donnerstagmorgen zum Antritt seiner Ersatzfreiheitsstrafe in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt.

