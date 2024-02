Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: GIRLS'DAY 2024

Bexbach (ots)

Der Girls'Day (Mädchenzukunftstag) bei der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken am 25. April 2024, ist eine einzigartige Möglichkeit einen Einblick in die täglichen Aufgaben einer Polizeibeamtin zu erhalten. Junge Frauen im Alter zwischen 13 und 18 Jahre können einen Tag lang hinter die Kulissen blicken, wertvolle Eindrücke sammeln und Fragen an Kolleginnen und Kollegen stellen.

Interessante Vorträge verschaffen Dir einen Überblick über die vielfältigen Bereiche des Polizeiberufs und den Alltag von Polizeibeamtinnen. Unsere Diensthundeführer stellen das Diensthundewesen und ihre treuen vierbeinigen Begleiter vor. Darüber hinaus wirst Du in praktischen Übungen gefordert, um das grundlegende Verständnis für die polizeiliche Arbeit zu vertiefen. Gerne möchten wir Dir einen aufregenden Tag mit tollen Erfahrungen bieten. Neben Motivation und Information, möchten wir Dir einen Eindruck vermitteln, wie es ist, Teil der Bundespolizei zu sein.

Wenn Du Interesse hast und beim diesjährigen Girls'Day 2024 dabei sein möchtest, dann melde Dich per E-Mail unter der folgenden Adresse an: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de - die Anzahl der Plätze ist auf 30 begrenzt.

Deine E-Mail sollte folgende Informationen beinhalten: - Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse - Name und Ort der Schule - Jahrgangsstufe der Schülerin - Elektronische und telefonische Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten

Anmeldeschluss: 18. April 2024

Veranstaltungsort: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, Saarpfalzpark 5 in 66450 Bexbach

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell