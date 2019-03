Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Erfolgreiche Kontrollen der Bundespolizei - Bruder vor Haftstrafe bewahrt

Neustadt an der Weinstraße, Edenkoben, Bienwald (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verhafteten Bundespolizisten des Reviers Bienwald einen 54-jährigen Reisenden auf dem Rastplatz Pfälzer Weinstraße. Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein den Mann mit Haftbefehl suchte. Er war im Oktober letzten Jahres wegen Urkundefälschung zu einer Geldstrafe von 825 Euro verurteilt worden. Der in Duisburg wohnende Mann verständigte seine Schwester und bat um Hilfe. Durch die Zahlung der Geldstrafe bei der Polizei in Duisburg wendete sie die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen ab. Ihr Bruder wurde gegen 5.30 Uhr auf freiem Fuß belassen.

Bereits am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten des Reviers Neustadt an der Weinstraße einen 60-jährigen Wohnsitzlosen am Bahnhof. Beim Blick in den Fahndungscomputer stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Das Amtsgericht Kaiserslautern verurteilte den Mann im Januar zu einer Geldstrafe wegen Beleidigung. Da er die Strafe in Höhe von 600 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Dort muss er nun für 60 Tage bleiben.

