Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei verhaftet Dieb am Bahnhof

Bad Kreuznach (ots)

Bundespolizisten verhafteten am Montagmorgen gegen 10 Uhr einen 41-Jährigen Wohnsitzlosen am Bahnhof in Bad Kreuznach. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte den Mann bereits 2017 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 230 Euro. Da er zu der geforderten Ersatzfreiheitsstrafe nicht erschienen war, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Den Gefängnisaufenthalt muss er nun trotzdem antreten. Die Beamten brachten ihn die Justizvollzugsanstalt Rohrbach.

