Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Erst blutige Nase dann Einlieferung ins Gefängnis

Mainz (ots)

Einen sehr unerfreulichen Abend hatte ein 26-jähriger Mann am Samstagabend in Mainz. Erst war er mit seinem 28-jährigen Begleiter gegen 21.30 Uhr in eine Schlägerei am Bahnhof Römisches Theater involviert. Die beiden bislang unbekannten Täter in Fankleidung von Mainz 05 schlugen die beiden Geschädigten und verpassten den beiden jungen Männer aus Frankfurt eine blutige Nase und weitere Verletzungen am Ohr. Den hinzugerufenen Bundespolizisten gegenüber äußerte er dann, dass gegen ihn womöglich ein Haftbefehl bestehen würde. Ein Blick in den Fahndungscomputer bestätigte dies. Das Amtsgericht Darmstadt hatte ihn im September letzten Jahres wegen Schwarzfahrens zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er die 1.400 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er nach der ärztlichen Behandlung im Krankenhaus in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach gebracht. Die Bundespolizei Mainz wertet nun Videoaufnahmen von der Körperverletzung aus und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Anja Kempf

___________________________________________

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

| Öffentlichkeitsarbeit |

Bahnhofstr. 22 | 67655 Kaiserslautern



Telefon: 0631 34073-1006 | Fax 0631 34073 1199

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

Internet: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell