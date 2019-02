Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Nächtliche Irrfahrt auf einem Güterzug

Ludwigshafen am Rhein, Kaiserslautern (ots)

Bundespolizisten nahmen am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in Kaiserslautern-Einsiedlerhof einen 30-jährigen Mann kurzzeitig in Gewahrsam. Was war passiert? Gegen 3.15 Uhr sprang die Person am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte auf einen im Schritttempo fahrenden Güterzug auf, in der Hoffnung, dieser fahre nach Frankenthal. Als die Person später bemerkte, dass der Güterzug nicht nach Frankenthal fährt, rief er den Notruf der Polizei an. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern konnte mit Hilfe der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Kaiserslautern-Einsiedlerhof einen Zughalt bewirken. Gegenüber den Beamten erklärte er zu der Irrfahrt auf dem Güterzug, dass er aufgrund der klirrenden Kälte nicht auf den nächsten Personenzug warten wollte. Einen gültigen Fahrschein konnte der Mann übrigens vorzeigen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

