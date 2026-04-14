PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Personenzug im Bahnhof Cochem besprüht

Cochem (ots)

Im Bahnhof Cochem besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 12. - 13. April 2026 einen dort abgestellten Personenzug auf einer Gesamtfläche von 40 qm.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 10:04

    BPOL-TR: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat fest

    Koblenz (ots) - In der Nacht zu Ostersonntag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier einen Graffiti-Sprayer in flagranti im Bereich des Bahnbetriebsgeländes des Hauptbahnhofs Koblenz fest. Der junge Mann, es handelt sich um einen 23-jährigen Deutschen, versuchte beim Erkennen der Bundespolizisten zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:25

    BPOL-TR: Bundespolizei Trier - ereignisreiches Osterwochenende

    Trier (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen und Fahndungs-/Kontrollmaßnahmen stellte die Bundespolizei Trier am Osterwochenende insgesamt 94 Fahndungstreffer sowie Verstöße gegen das Aufenthalts- und Strafrecht fest und vollstreckte mehrere Haftbefehle und Ingewahrsamnahmen. Ein Auszug: Bei acht aus Luxemburg und Belgien ins Bundesgebiet eingereisten Personen waren die ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 09:50

    BPOL-TR: Bundespolizei Trier vollstreckt mehrere Haftbefehle

    Trier / Steinebrück (ots) - Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen inkl. der Grenzkontrollen vollstreckte die Bundespolizei am Wochenende mehrere Haftbefehle. Gegen einen 38-jährigen Slowaken auf der BAB 64 (Biewerbachtalbrücke). Ein Abgleich seiner Personaldaten ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rothenburg wegen eines Verkehrsdeliktes. Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3.500 Euro nicht zahlen konnte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren