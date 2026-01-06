Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Lärmschutzwände besprüht - mehr als 20.000 Euro Schaden

Koblenz (ots)

Im Bereich zweier Bahnhöfe in Koblenz stellte die Bundespolizei am Montag (5.1.2026) mehrere Farbschmierereien fest.

Im Bereich Bahnhof Koblenz wurde die teilweise noch im Bau befindliche Lärmschutzwand auf einer Fläche von 86 qm besprüht. Der entstandene Schaden beträgt knapp 9.000 Euro.

Ebenfalls betroffen sind die Lärmschutzwände am Bahnhof Koblenz-Lützel auf einer Fläche von 106 qm sowie die Wände Treppenabgang und Unterführung auf einer Fläche von 26 qm. Hier beläuft sich der Schaden auf mehr als 13.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 - 43678-0 entgegen.

