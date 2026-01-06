PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Lärmschutzwände besprüht - mehr als 20.000 Euro Schaden

Koblenz (ots)

Im Bereich zweier Bahnhöfe in Koblenz stellte die Bundespolizei am Montag (5.1.2026) mehrere Farbschmierereien fest.

Im Bereich Bahnhof Koblenz wurde die teilweise noch im Bau befindliche Lärmschutzwand auf einer Fläche von 86 qm besprüht. Der entstandene Schaden beträgt knapp 9.000 Euro.

Ebenfalls betroffen sind die Lärmschutzwände am Bahnhof Koblenz-Lützel auf einer Fläche von 106 qm sowie die Wände Treppenabgang und Unterführung auf einer Fläche von 26 qm. Hier beläuft sich der Schaden auf mehr als 13.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 - 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 05.01.2026 – 14:48

    BPOL-TR: Bundespolizei übergibt vermissten Ukrainer an Police Luxemburg

    Trier (ots) - Am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr nahm die Bundespolizei Trier einen 18-jährigen Ukrainer in Gewahrsam. Der junge Mann, es war sein 18. Geburtstag, wurde am frühen Mittag alleinreisend, orientierungs- und mittellos im Regionalexpress nach Konz angetroffen. Eine Personalienüberprüfung ergab, dass der Ukrainer am gleichen Tag von den luxemburgischen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 12:04

    BPOL-TR: Auslieferung: Luxemburg übergibt weiteres Bandenmitglied an die Bundespolizei Trier

    Trier (ots) - Am Montagmorgen wurde ein weiteres Mitglied einer europaweit agierenden Bande, welches sich auf Wohnungseinbruchdiebstähle spezialisiert hat, aufgrund eines Europäischen Haftbefehls von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier übergeben. Neben dem bereits im November ausgelieferten 19-jährigen Chilenen handelt es sich diesmal um einen ...

    mehr
