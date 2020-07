Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zu lange im Gleisbereich: Bundespolizei nimmt 20-Jährigen fest

Weißenthurm (ots)

Am Dienstagnachmittag nahm die Bundespolizei am Bahnhof Weißenthurm einen 20-Jährigen fest. Der Mann, ohne festen Wohnsitz, wurde zuvor von einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn beim mehrmaligen überschreiten der Gleise beobachtet. Neben seinem ordnungswidrigen Verhalten stellten die Polizisten vor Ort fest, dass gegen die Person ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wittlich vorlag. Wegen eines Körperverletzungsdelikts hatte der Gesuchte noch eine Reststrafe von 172 Tage zu verbüßen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Koblenz gebracht.

