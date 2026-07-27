Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Dortmunder Flughafen

Dortmund (ots)

Am 27.07. vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Haftbefehl am Flughafen Dortmund.

Gegen 8 Uhr kontrollierten die Beamten einen 35-jährigen albanischen Staatsangehörigen im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana (Albanien). Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Uniformierten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Das Amtsgericht Düsseldorf verurteilte den 35-Jährigen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest und überstellten ihn im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Justizvollzugsanstalt.

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