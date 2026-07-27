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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Dortmunder Flughafen

Dortmund (ots)

Am 27.07. vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Haftbefehl am Flughafen Dortmund.

Gegen 8 Uhr kontrollierten die Beamten einen 35-jährigen albanischen Staatsangehörigen im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana (Albanien). Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Uniformierten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Das Amtsgericht Düsseldorf verurteilte den 35-Jährigen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest und überstellten ihn im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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