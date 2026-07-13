Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende, 10. bis 12. Juli 2026, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Wachtendonk - Gronau (ots)

Am Freitagmorgen kontrollierte die Bundespolizei Reisende in einem grenzüberschreitenden Reisebus bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 40 in Wachtendonk. Hierbei wurden auch die Personalien einer 28-jährigen Afghanin überprüft. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Reisende mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Fulda gesucht wird. Der Bruder der gesuchten Frau zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bei der Polizei in Backnang ein und konnte somit die drohende 30-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau ihre Reise fortsetzen.

Auf der Nimweger Straße in Kleve kontrollierte die Bundespolizei am Samstagmorgen einen 27-jährigen Rumänen. In diesem Fall stellte sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Ein Bekannter des Verurteilten zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bei der Bundespolizei für den Mann ein und konnte damit die drohende elftägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Rumäne weiterreisen.

Einen 31-jährigen Marokkaner kontrollierte die Bundespolizei am Sonntagabend am Bahnhof in Gronau als Fahrgast in der Regionalbahn 54. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Münster zur Vermögensabschöpfung wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Bundespolizei zog den geforderten Betrag in Höhe von 33 Euro ein und gestattete dem Marokkaner anschließend die Weiterreise.

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