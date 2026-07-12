Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisierter Mann beleidigt Beamte der Bundespolizei und leistet massiven Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Am 12. Juli sorgte ein Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof für einen polizeilichen Einsatz. Nach fortlaufenden Pöbeleien gegen eine Streife der Bundespolizei leistete er bei den Folgemaßnahmen erheblichen Widerstand.

Gegen 01:40 Uhr beleidigte der 26-jährige Deutsche die eingesetzten Kräfte im Hauptbahnhof Gelsenkirchen unvermittelt. In der Folge bepöbelte der Mann aus Südbrookmerland die Beamten weiter und versperrte ihnen bewusst den Weg. Mehrfachen Aufforderungen, den Weg freizumachen, kam er wiederholt nicht nach und missachtete die polizeilichen Weisungen konsequent. Da er sich im Zuge der daraufhin eingeleiteten Identitätsfeststellung weigerte, seine Ausweispapiere herauszugeben, sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Gegen diese Maßnahme sperrte sich der Deutsche sofort äußerst aggressiv und riss seine Hände vehement weg. Um den aktiven Widerstand zu brechen, mussten die Uniformierten den 26-Jährigen zu Boden bringen und ihn fesseln. Anschließend brachten ihn die Bundespolizisten zur Dienststelle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Uniformierten belehrten den jungen Mann, der sich nicht äußerte. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen entließen ihn die Beamten aus der Bundespolizeiwache. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

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