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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand auf Campingplatz - Caravan und Vorzelt in Flammen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Nordstraße alarmiert.

Anwohner hatten über den Notruf den Brand einer Tanne gemeldet, die sich unmittelbar an einem Campingplatz befand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand jedoch bereits ein angrenzender Caravan sowie das Vorzelt eines Wohnwagens in Vollbrand.

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein vollständiges Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wohnwagen zu verhindern. Aufgrund der erheblichen Brand-, Hitze- und Rauchschäden ist der Wohnwagen jedoch derzeit unbewohnbar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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