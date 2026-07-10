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BPOL NRW: Mit einem Messer in der Tasche zur Anzeigenerstattung - Bundespolizei ermittelt
Dortmund (ots)
Am 9. Juli kam ein syrischer Staatsangehöriger zur Wache der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Im weiteren Verlauf beschlagnahmten die Beamten ein Messer bei ihm.
Gegen 7:30 Uhr wollte der 20-Jährige eine Strafanzeige wegen des Diebstahls seines Smartphones erstatten. Die Beamten des Bundespolizeireviers am Hauptbahnhof Dortmund stellten zunächst dessen Identität fest und fragten ihn, ob er gefährliche Gegenstände mitführe.
Er gab an, dass er ein Pfefferspray mitführen würde. Bei der Durchsuchung nach dem Gegenstand fanden die Uniformierten jedoch ein Einhandmesser in seiner Hosentasche. Ein Pfefferspray führte er nicht mit.
Eine Berechtigung zum Führen des Einhandmessers besaß der Mann aus Balve nicht, woraufhin die Beamten das Messer beschlagnahmten und ihn belehrten. Er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
Nachdem die Beamten seine Anzeige wegen des Diebstahls aufgenommen hatten, konnte der Syrer die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
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