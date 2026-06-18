Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in der Kontrollstelle auf der A 3

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen überprüfte die Bundespolizei am späten Abend vom 17. Juni 2026 in der Kontrollstelle auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 31-jährigen Rumänen. Bei dem fahndungsmäßigen Abgleich seiner Personalien wurde bekannt, dass er von der Staatsanwaltschaft Kleve mit einem Haftbefehl gesucht wird. Zuvor hatte das Amtsgericht Emmerich einen Strafbefehl wegen Geldwäsche erlassen. Hiernach wurde er im Jahr 2025 zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro verurteilt. Der Gesuchte wurde verhaftet und zur Bundespolizei nach Kleve gebracht. Noch in der Nacht konnte ein Bekannter die Geldsumme von 900 Euro plus 93 Euro Kosten bezahlen. Hierdurch blieb ihm die drohende Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen erspart und er durfte weiterreisen.

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