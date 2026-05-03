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BPOL NRW: Kontrolle im Bochumer Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Messer sicher

BPOL NRW: Kontrolle im Bochumer Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Messer sicher
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Bochum (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle im Hauptbahnhof Bochum stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei am 1. Mai bei einem Reisenden ein Messer sicher. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 5:30 Uhr traf eine Streife der Bundespolizei in der Haupthalle des Bochumer Hauptbahnhofs auf einen 31-jährigen deutschen Staatsbürger. Dieser soll zuvor in eine verbale Auseinandersetzung mit zwei weiteren Personen verwickelt gewesen sein. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Mann. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein Einhandmesser, das sich in einer Kunststoff-Griffbeschalung befand und mittels einer Kette um den Hals getragen wurde. Die Uniformierten stellten die Identität des Mannes fest. Der Beschuldigte wurde belehrt und machte anschließend von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das aufgefundene Messer wurde durch die Bundespolizisten sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Bochumer entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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