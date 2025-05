Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 61

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend, 22. Mai 2025 im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 61 in Kaldenkirchen einen 35-jährigen Rumänen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Paderborn suchte den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Betrug. Der Gesuchte zahlte vor die Geldstrafe in Höhe von 840 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 28-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.

