Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bettler bedroht junge Frau mit Messer - Bundespolizei sucht Geschädigte

Essen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18. September) soll ein Mann im Essener Hauptbahnhof eine Reisende um Bargeld gebeten haben. Als die Frau diesem jedoch nicht nach kam, soll er sie mit einem Messer bedroht haben.

Gegen 1:40 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen, als eine Zeugin diese über eine gefährliche Situation informierte. Demnach soll in der Toilettenanlage eine Frau mit einem Messer bedroht werden. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Zeuginnen (38, 52) und den Tatverdächtigen, sowie weitere Bahnmitarbeiter. Das Sicherheitspersonal gab an, dass die Unbekannte sehr verängstigt gewirkt habe. Zuvor sei die junge Frau von einem Mann angebettelt worden. Dieser soll zwei Euro gefordert haben. Als die Geschädigte dies verneinte, soll der 37-Jährige ein Messer gezückt und ihr dies entgegengehalten haben. Dann soll er erneut Bargeld verlangt und schließlich auch von der Frau erhalten haben. Anschließend sei der Begleiter hinzugekommen und habe dem Deutschen den Gegenstand abgenommen. Dieser habe auf sich aufmerksam gemacht und das Messer an die Bahnmitarbeiterin (52) übergeben. Danach sei das Paar in Richtung Bus gerannt.

Der Deutsche äußerte gegenüber den Uniformierten, dass er die junge Frau um zwei Euro gebeten habe, welche sie ihm auch übergab. Dann sei der Begleiter hinzugekommen und habe den Wohnungslosen aufgefordert, dies zu unterlassen. Der Mann habe dann ein Cuttermesser aufgehoben, welches auf dem Boden gelegen habe. Zudem habe er ihm die zwei Euro wieder abgenommen. Auch auf erneuter Nachfrage gab der Verdächtige an, dass er das Messer nicht in Gegenwart der Frau und ihres Begleiters in der Hand gehalten habe.

Die Einsatzkräfte brachten den 37-Jährigen zur Bundespolizeiwache. Ein Fingerabdruckscan bestätigte seine Identität zweifelsfrei. Die Polizisten forderten die Videoauswertung der Sanitäranlagen an.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubs gegen den Polizeibekannten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell