Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten ergreifen 42-Jährigen nach Diebstahlsversuch

Essen - Wetter (Ruhr) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23. August löste ein Mann in einer Baustelle im Essener Hauptbahnhof befestigte Kabelstränge und riss diese ab. Noch vor dem Eintreffen der Bundespolizisten entfernte er sich, konnte dann aber wenig später gestellt werden.

Gegen 4 Uhr beobachtete ein Bundespolizist über die Videoüberwachungsanlage des Hauptbahnhofs Essen einen Mann, wie dieser in einen Baustellenbereich eindrang. Anschließend riss er vorinstallierte Elektrokabel von der Rohbaudecke und wickelte diese auf eine Rolle auf. Die Beamten begaben sich unverzüglich in den Osttunnel, jedoch konnten sie den Verdächtigen nicht mehr antreffen. Dieser hatte den Bereich ohne das Diebesgut bereits in unbekannte Richtung verlassen. Auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten sie den Mann nicht feststellen.

Einige Zeit später entdeckte ein Beamter den 42-Jährigen über die Anlage erneut und sah, wie dieser den Hauptbahnhof über den Südeingang betrat. Die Einsatzkräfte stellten den Deutschen und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Dieser gab an, dass er die Kabel entwenden wollte, um seine Alkoholsucht zu finanzieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.

Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten ein Messer, mit einer Klingenlänge von 16,5 cm, in der mitgeführten Tasche sicher. Die Uniformierten fertigten Lichtbilder von dem Mann aus Wetter (Ruhr) und nahmen dessen Fingerabdrücke. Dieser war in der Vergangenheit bereits aufgrund von Rohheitsdelikten in Erscheinung getreten.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Diebstahls mit Waffen im Versuch ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell