Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über viereinhalb Jahre in die Justizvollzugsanstalt - Bundespolizei verhaftet verurteilten Totschläger am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagabend (05.02.2024) wurde bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein 65-jähriger Kosovare zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina/Kosova vorstellig. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte vor fast 17 Jahren einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den im Juli 1998 zu 14 Jahren Freiheitsstrafe Verurteilten erlassen. Da dieser im Jahr 2007 abgeschoben wurde, verblieb eine Restfreiheitsstrafe von mehr als viereinhalb Jahren. Nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei wurde der im Kosovo lebende Mann an die Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell