Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachtrag: Bundespolizei nimmt auf frischer Tat ertappte Taschendiebe fest

Essen - Dortmund - Unna (ots)

Am Montagmorgen (22. Januar) nahmen Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof zwei Männer fest, welche zuvor in zwei Fällen versucht hatten, eine junge Frau in einem Schnellzug zu bestehlen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5697508

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund, ordnete nun das zuständige Amtsgericht Untersuchungshaft gegen den 32-jährigen Hauptverdächtigen an. Der algerischen Staatsbürger steht in Verdacht, dass er in dem Zeitraum von März 2023 bis Januar 2024 in mindestens elf Fällen Gegenstände von Reisenden in Dortmund, aber auch in Essen, Düsseldorf und Köln entwendet zu haben. Hierbei soll es sich um gewerbsmäßige Diebstahlshandlungen handeln mit einem Gesamtschaden von ca. 57.000 Euro. Das sichergestellte Mobiltelefon des Unneraners wird nun für weitere Ermittlungen ausgewertet.

