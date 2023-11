Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Weihnachten in Freiheit - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am Freitagnachmittag (17. November) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann. Dieser wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Gegen 15 Uhr wurde ein 30-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Craiova/ Rumänien vorstellig. Recherchen ergaben, dass der rumänische Staatsbürger durch die Staatsanwaltschaft Dortmund zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Lünen hatte den Gesuchten im Februar 2023 rechtskräftig wegen strafbarer Verletzung gewerberechtlicher Vorschriften zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt.

Bisher hatte der Mann nur einen geringen Teil der Geldstrafe beglichen. Die geforderte Summe in Höhe von 1.5000 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) brachte der Verurteilte auf und umging so eine Haftstrafe von 75 Tagen.

