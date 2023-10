Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter versperrt Mann den Ausgang und raubt ihn aus - Bundespolizei sucht Zeugen

Essen - Langenfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag (12. Oktober) soll ein Unbekannter einen Mann im Toilettenbereich des Essener Hauptbahnhofs geschlagen und anschließend bestohlen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17:40 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen darüber informiert, dass es in den Sanitäranlagen am Hauptbahnhof Essen zu einem Diebstahl kam. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 34-Jährigen. Dieser gab an, dass er eigentlich um 17:30 Uhr einen Zug in Richtung Köln nehmen wollte. Da dieser aber zu voll gewesen sein soll, entschied der deutsche Staatsbürger sich dazu, eine Bahn zu einem späteren Zeitpunkt zu nehmen. Daraufhin suchte er die Toilettenanlagen im Hauptbahnhof auf. Als der junge Mann eine freie Kabine betreten wollte, soll ihn eine bisher unbekannte Person in eine der Toilettenkabinen gezogen und diese verschlossen haben. Der Fremde soll den Langenfelder dann aufgefordert haben, ihm all seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als der Deutsche sich aus der Situation befreien wollte, soll der Tatverdächtige ihm sowohl auf die Schulter, als auch ins Gesicht geschlagen und ihn erneut aufgefordert haben, ihm seine Wertsachen zu geben. Dabei soll er die Tasche des Geschädigten durchsucht haben. Während dieser Handlung soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem der unbekannte Mann die Bankkarte des Betroffenen entwendet habe. Diesem sei es unmittelbar danach gelungen sich aus der Lage zu befreien, die Kabine zu verlassen und Hilfe zu rufen.

In den Wachräumen führten die Beamten eine Videoauswertung, des Zugangsbereichs der Sanitäranlage durch. Dabei konnten sie den Tatverdächtigen, mit Hilfe des Geschädigten feststellen. Hierbei soll es sich um eine männliche Person mittleren Alters mit einem Bart handeln, welcher eine schwarze Kappe, einen schwarz-weißen Pullover und eine schwarze Kapuzenjacke getragen haben soll. Weitere Einsatzkräfte führten unmittelbar darauf eine Fahndung im Nahbereich durch. Dabei konnte der Unbekannte nicht ermittelt werden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Raubes und der Freiheitsberaubung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 12. Oktober zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr in den Sanitäranlagen des Essener Hauptbahnhofs aufhielt?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell