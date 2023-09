Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt fast 50 Kilogramm nicht versteuerten Tabak

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Eine große Menge Tabak konnte die Bundespolizei in Aachen am gestrigen Sonntag beschlagnahmen. Eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung wurde ebenfalls gefertigt.

Ein 36-jähriger Rumäne und sein 39-jähriger rumänischer Beifahrer reisten mit einem PKW über die Autobahn 44 aus Belgien kommend ein. Die Kontrolle erfolgte am Rastplatz Königsberg. Beide gaben an, sich in Belgien aufgehalten zu haben. Einen Grund für die Reise konnten sie nicht nennen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf der Rücksitzbank mehrere Behälter mit Zigarettentabak auf. Auf Nachfrage äußerte der Fahrer, dass er ca. 40 Stück von den Tabakdosen mitführen würde.

Die Beamten durchsuchten daraufhin das Fahrzeug. Nach Abschluss und Auswertung der Durchsuchung wurden aus den zuvor genannten 40 Dosen, 107 Dosen mit einem Gesamtgewicht von fast 50 Kilogramm verschiedenster Sorten Tabak im Gesamtwert von ca. 5260,- Euro.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Hauptzollamt Aachen wurde der Tabak beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen der Steuerhinterziehung gefertigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde den beiden die Weiterfahrt gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell