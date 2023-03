Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohrläppchen abgebissen - Bundespolizisten stellen alkoholisierten 55-Jährigen

Essen - Mönchengladbach - Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag (11. März) soll ein Mann einem 41-Jährigen während eines Streits in einem Zug am Ohr verletzt haben. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 15:45 Uhr wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen informiert. Am Bahnsteig zu Gleis 6 trennten die Beamten die vier rumänischen Beteiligten. Eine Zeugin gab an, dass der 44-Jährige und der 50-Jährige im RE1 von Mülheim nach Essen mit einem Mann aneinandergeraten seien. Die Angreifer haben mehrfach auf den 41-Jährigen aus Gelsenkirchen eingeschlagen. Zudem soll der Mönchengladbacher (44) dem Geschädigten ins Ohr gebissen und dabei das Ohrläppchen abgerissen haben. Dieses sei dabei zu Boden gefallen.

Der 44-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass der 41-Jährige zuerst zugeschlagen habe. Zudem äußerte er, dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt und er nicht mit Vorsatz das Ohr des Mannes verletzt habe.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 44-Jährige mit 1,2 Promille alkoholisiert war. Dieser war auf dem Weg zu der Fußballbegegnung FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Aufgrund der Schwere der Straftat und der bestehenden Alkoholisierung des Mannes, ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Essen die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an.

Nach seiner Festnahme brachten die Bundespolizisten den Polizeibekannten in das Gewahrsam der Polizei Essen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell