Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen eingespielte Taschendiebe auf frischer Tat

Bochum - Duisburg - Gelsenkirchen (ots)

Gestern Vormittag (25. Oktober) beobachteten Bundespolizisten zwei bekannte Taschendiebe, wie diese eine Niederländerin beklauten. Wenige später nahmen die Beamten die zwei Frauen fest.

Gegen 10:30 Uhr waren zivil gekleidete Bundespolizisten auf dem Weg zum Bochumer Hauptbahnhof, als ihnen zwei bekannte Taschendiebinnen auffielen. Die beiden Frauen machten den Eindruck, als ob sie auf dem Wattenscheider Wochenmarkt konspirativ nach Gelegenheiten für einen Taschendiebstahl Ausschau halten würden. Den Taschendiebstahlsfahndern war bekannt, dass die bulgarischen Staatsbürgerinnen Tage zuvor in Münster nach einem Diebstahlsdelikt festgenommen worden sind.

Die Verdächtigen wurden mutmaßlich nicht fündig und begaben sich in die Innenstadt. Dort betraten sie ein Bekleidungsgeschäft und suchten gemeinsam weiter nach Tatgelegenheiten. Nach wenigen Minuten konnten die Bundespolizisten beobachten, wie die Frauen eine 58-Jährige als potenzielles Opfer auserwählt hatten. Die 46-Jährige aus Duisburg machte sich an dem zunächst verschlossenen Rucksack der Niederländerin zu schaffen, während ihre mutmaßliche Komplizin, eine 33-Jährige aus Gelsenkirchen, die Tathandlung gegen etwaige Ladendetektiv verdeckte.

Als die Einsatzkräfte bemerkten, wie die 46-Jährige einen länglichen Gegenstand aus dem Rucksack der Geschädigten entnahm und sich dann schnellen Schrittes in Richtung Ausgang begab, nahmen die Polizisten die beiden Tatverdächtigen fest. Aus der Manteltasche der älteren Frau ragte noch der längliche Gegenstand, der sich als das Portemonnaie der Niederländerin herausstellte, hervor. In diesem befand sich Bargeld, sowie mehrere Dokumente der 58-Jährigen. Diese erhielt wenig später ihr Eigentum zurück. In einer anschließenden Befragung gab sie an, von dem Diebstahl nichts mitbekommen zu haben. Die Mitarbeiter der Filiale wurden über den Vorgang in Kenntnis gesetzt und sicherten die Videoaufzeichnungen aus den Geschäftsräumen.

Die nach Ansicht der Fahnder professionell agierenden Frauen wurden durch die Beamten zur Wache der Polizei Bochum gebracht. Die Ermittler des Fachkommissariats übernahmen die weitere Bearbeitung.

Gegen die beiden Frauen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell