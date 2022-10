Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter rauchte vorsätzlich vor Bundespolizisten - Festnahme

Essen - Oberhausen (ots)

Gestern Abend (13. Oktober) fahndeten Bundespolizisten in Essen nach einem 48-Jährigen. Verwundert nahmen die Einsatzkräfte den Mann im Hauptbahnhof Essen später fest, als dieser sich Zigarette rauchend vor ihnen positionierte hatte. Gegen 18 Uhr suchten Bundespolizisten im Ruhrgebiet nach einem Essener, der durch das Landgericht Dortmund zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Der Mann hatte in der Vergangenheit mehrfach gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Die Beamten im Essener Hauptbahnhof befanden sich in Höhe der Empore des Hauptbahnhofes, als sie einen Mann bemerkten, der unweit vor Ihnen im Gebäude eine Zigarette rauchte. Die Bundespolizisten wandten sich dem Mann zu und erkannte, dass es sich um den Gesuchten handelte. Der 48-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort stellten sie weiter fest, dass der Verurteilte mehrere Konsumeinheiten Marihuana bei sich trug. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz ein. Anschließend wurde der Mann in eine Maßregelvollzugsklinik gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell