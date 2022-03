BPOL NRW: Mit Nothammer Autoscheibe eingeschlagen - Zivilfahnder der Bundespolizei schreiten ein

Münster (ots) - Eine Nacht im Polizeigewahrsam und ein umfangreiches Strafverfahren hat sich ein 34-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. März) am Hauptbahnhof eingehandelt. Kurz vor Mitternacht pöbelte der wohnsitzlose Mann Passanten und Reisende an. Bereits Stunden zuvor und auch in den vergangenen Tagen war er durch ähnliches Verhalten aufgefallen. Er hatte deswegen einen Platzverweis für den ...

