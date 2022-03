Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jährige wurde in Bochum rassistisch beleidigt - Bundespolizei stellt Täter im Hbf Hagen

Bochum - Hagen - Bielefeld (ots)

Heute Nacht (03. März) sollen zwei Männer im Bochumer Hauptbahnhof eine Jugendliche beleidigt haben. Bundespolizisten ermittelten die Fluchtrichtung der Täter und stellten sie bei Ankunft im Hagener Hauptbahnhof.

Gegen 0:30 Uhr wandte sich eine 16-Jährige mit ihrer Begleitung im Hauptbahnhof Bochum an Bundespolizisten. Sie gab an, dass sie kurz zuvor durch zwei Männer, aufgrund ihres Kopftuches rassistisch beleidigt worden sei. Geistesgegenwärtig hatte die Bielefelderin die Beleidigungen gefilmt, und konnte so den Beamten eine gute Beschreibung der Täter übergeben.

Die Einsatzkräfte ermittelten, dass die Männer in einen Zug nach Hagen gestiegen waren. Daher kontaktierten sie die Bundespolizisten am Hagener Hauptbahnhof, die dort nach den Beschriebenen fahndeten.

Auf dem Bahnsteig zu Gleis 18 traf eine Streife der Bundespolizei wenig später auf die Personen und konnten sie diese stellen. Die beiden Hagener wollten sich zu den Straftatvorwürfen nicht äußern.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein.

