Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Eltern belogen - Minderjährige um Mitternacht im Hbf - Bundespolizei bringt Mädchen nach Hause

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht vom 01. auf den 02. März traf eine Bahnmitarbeiterin auf zwei Minderjährige im Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Bundespolizisten nahmen die jungen Mädchen in Gewahrsam und brachten sie nach Hause.

Gegen 00:05 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn bei der Bundespolizei in Gelsenkirchen und gab an, dass sie so eben auf zwei Minderjährige aufmerksam geworden sei. Ihr gegenüber gaben die Mädchen an, dass sie erst 13-Jahre alt seien. Deshalb bat die Bahnmitarbeiterin die Bundespolizei um Unterstützung.

Am Südeingang des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs trafen die Beamten auf die beiden jungen Gelsenkirchenerinnen. Auf die Frage, warum sie sich so spät noch im Hauptbahnhof aufhalten würden, gaben die beiden an, dass sie auf dem Weg nach Hause seien. Gegenüber ihren Eltern hatten sie jedoch gesagt, dass sie jeweils bei der Freundin Zuhause seien. Demnach konnten die Erziehungsberechtigten nicht wissen, dass sich ihre Kinder noch um Mitternacht im Hauptbahnhof aufhalten würden.

Die Beamten nahmen die Minderjährigen mit zur Bundespolizeiwache und nahmen Kontakt zu den Erziehungsberechtigten auf. Der kontaktierte Vater bzw. die kontaktierte Mutter, waren über den Ausflug ihrer Töchter sehr geschockt.

Bundespolizisten brachten die Minderjährigen nach Hause und übergaben sie dort in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell