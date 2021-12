Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau in mutmaßlicher Notlage beleidigt Bundespolizistin

Essen (ots)

Am Mittwochmorgen (15. Dezember) kamen Bundespolizisten einer Frau in einer S-Bahn zur Hilfe, die sich mutmaßlich in einer Notlage befand. Die 38-Jährige beleidigte während des Einsatzes mehrfach eine Beamtin.

Gegen 10:20 Uhr erhielt die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen den Hinweis, dass sich in der S-Bahn am Bahnsteig 7 eine hilflose Person befinden würde. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf die 38-Jährige. Die Frau saß auf einer Sitzbank und reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der Beamten. Auf die Nachfrage, ob sie eine medizinische Versorgung benötige, verneinte sie. Die Bundespolizisten halfen der gebürtigen Brühlerin und führten sie aus der S-Bahn.

Die 38-Jährige reagierte auf die Aufforderung sich auszuweisen nicht, machte jedoch unverständliche mündliche Angaben. Daraufhin durchsuchte eine Beamtin die Frau nach Ausweispapieren. Währenddessen beleidigte die Frau die Beamtin mehrmals.

Da keine Ausweispapiere aufgefunden werden konnten, nahmen die Beamten die Deutsche mit zur Wache. Mit Hilfe genauerer Angaben, konnte die Identität der Frau festgestellt werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell