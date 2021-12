Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Große Menge Betäubungsmittel sowie Bargeld aufgefunden - Bundespolizei nimmt zwei Personen fest - Haftrichter erlässt Untersuchungshaft

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag zwei Männer in Tüddern (Kreis Heinsberg) festgenommen. Die Männer führten ca.1580 Gramm Marihuana sowie 8000,- Euro Bargeld mit sich.

Am Sonntag fiel Beamten der Bundespolizei, nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden, ein Fahrzeug aus dem Ruhrgebiet auf.

Als die Beamten den Wagen auf Höhe der Abfahrt Tüddern kontrollierten, kam Ihnen ein süßlicher Geruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Der 25-jährige guineische Fahrer sowie sein 54-jähriger deutsche Beifahrer konnten sich die Herkunft des Geruchs nicht erklären.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurde im Kofferraum eine Tasche mit ca.1580 Gramm Marihuana aufgefunden. Der Fahrer gab an, dass er sein Fahrzeug am Tag zuvor an einen Bekannten verliehen hätte. Den Namen des Bekannten und Verwendungszweck blieb er den Beamten schuldig.

In der Jacke des Beifahrers wurden zusätzlich noch 8000,- Euro Bargeld aufgefunden. Zur Herkunft gab der Beifahrer an, dass er trotz Arbeitslosigkeit dieses Geld gespart hätte.

Beide Betroffenen wurden vor Ort festgenommen und zuständigkeitshalber der Zollfahndung des Bereitschaftsdienstes Köln übergeben.

Sie wurden am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Geilenkirchen vorgeführt, der eine Untersuchungshaft gegen beide verhängte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell