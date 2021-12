Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; mit zwei Haftbefehlen gesuchter 31-jähriger Pole auf der Bundesautobahn A 40 verhaftet

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Montagnachmittag, 6. Dezember 2021 um 14:40 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 31-jährigen Polen in einem in den Niederlanden zugelassenen Renault Traffic nach der Einreise aus den Niederlanden über den ehemaligen Grenzübergang Straelen-Autobahn. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft in Hannover suchte ihn mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl. Hier musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 EUR bezahlen oder eine 40-tägige Haftstrafe verbüßen. Weiterhin lag ein europäischer Auslieferungshaftbefehl der polnischen Behörden in Stolp aufgrund von Betrugs- und Eigentumsdelikten gegen den Mann vor. Der Pole wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf erfolgt die Vorführung beim Haftrichter am Dienstagmorgen.

