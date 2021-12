Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kunde verteidigt Mitarbeiterin und kassiert Kopfstoß

Düsseldorf (ots)

In einer Buchhandlung im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Sonntagmorgen (05. Dezember), um 09.10 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Mann (24) gab einem Kunden (40), der die Kassiererin verteidigte eine Kopfnuss. Der Tatverdächtige wurde in der Haupthalle des Düsseldorfer Hauptbahnhofs durch Bundespolizisten geschnappt.

Der 24-jährige Spanier beleidigte die Kassiererin der Buchhandlung sowie weitere Kunden. Ein 40-jähriger Kunde mischte sich ein, versuchte den Mann zu beruhigen und forderte ihn auf zur Seite zu treten, damit die Mitarbeiterin weiter kassieren könne.

Im weiteren Verlauf beleidigte der Tatverdächtige den einschreitenden Mann, gab ihm einen Kopfstoß gegen die Stirn und verließ fluchtartig das Geschäft. Beamte der Bundespolizei fassten den flüchtigen Mann in der Vorhalle. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen der Körperverletzung und der Beleidigungen ermittelt. Der Geschädigte lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Der Tatverdächtige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Alle Tatbeteiligten wurden vor Ort entlassen.

